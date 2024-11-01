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أماكن ومواعيد الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال بمحافظة غزة

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أماكن ومواعيد الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال بمحافظة غزة

01 نوفمبر 2024 . الساعة 18:33 بتوقيت القدس
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أماكن ومواعيد الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال بمحافظة غزة 
غزة/ فلسطين أون لاين

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية، بالتعاون مع شركائها، الجولة الثانية من حملة التطعيم الطارئة ضد فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة.  

وتهدف هذه الحملة إلى حماية جميع الأطفال دون سن العاشرة من هذا المرض الخطير من خلال تقديم الجرعة الثانية من اللقاح. 

لماذا يجب تطعيم طفلك؟ 
 * الحماية: التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية لحماية أطفالك من شلل الأطفال. 
 * الأمان: اللقاح آمن وفعّال. 
 * المسؤولية: تطعيم طفلك هو مسؤوليتك تجاهه وتجاه المجتمع. 

مواعيد وأماكن التطعيم: 
 * المحافظة: غزة 
 * التاريخ: من السبت 2 نوفمبر إلى الاثنين 4 نوفمبر. 
 * الوقت: من الساعة 7:30 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا. 

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