"هروب 3 من الجنود نحو دبَّابة".. القسَّام تنشر تفاصيل "كمين مركَّب" أوقع 12 جنديًّا قتلى وجرحى في جباليا

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 392 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث الكمائن، أعلنت كتائب القسام، عن تنفيذ "كمين مركبة" استهداف ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال ومنزل تحصن به الجنود في جباليا شمال قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أوضحت القسام أنه وفي عملية مركبة تمكن مجاهدي القسام من استهداف ناقلة جند اسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" واستهداف منزل تحصن بداخله 12 جندياً بقذيفة "TBG" وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة القصاصيب في جباليا.

وأشارت القسام إلى، أنه وخلال هروب 3 من الجنود نحو دبابة "ميركفاه" تم استهدافها بعبوة شديدة الانفجار.

وفي وقت سابق، بثت القسام عملية استهداف ناقلة الجند، وهي من طراز "اشزاريت"، جرت في 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأظهرت اللقطات خروج أحد مقاتلي القسام من نفق هجومي، ثم استهدف الآلية العسكرية بقذيفة الياسين 105 المضادة للدروع، وعلت التكبيرات بعد استهداف ناقلة الجند وإصابتها إصابة مباشرة، قبل عودة المقاتلين إلى النفق، وفق الفيديو.

وفي الإطار، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقتل ضابط وهو قائد وحدة في لواء "غفعاتي" متأثرا بإصابته في معارك جنوبيّ قطاع غزة في أيلول الماضي.

وقال الجيش، إن النقيب يوردان زكاي (21 عامًا) من الخضيرة، قائد وحدة في كتيبة "شاكيد" في لواء جفعاتي، توفي متأثرا بجراحه البليغة بتاريخ 17/9/24 في معركة جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر عسكرية، أن يوردان أصيب في حدث أسفر عن مقتل ثلاثة جنود ومجندة، نتيجة انفجار ذخائر في مبنى بمدينة رفح.

وفي نفس الحادث، أصيب يوردان واثنان آخران من جنود كتيبة شكد بجروح خطيرة، بينما أصيب اثنان آخران من الكتيبة بجروح متوسطة.

ووفقًا آخر إحصائية اعترف بها الاحتلال "الإسرائيلي"، فقد سُجّل إحصائية 74 قتيلًا في صفوف قوات الجيش "الإسرائيلي" والمستوطنين وغيرهم منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال.

وكانت قوات الاحتلال قد بدأت في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، ثم اجتاحتها في اليوم التالي بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة.