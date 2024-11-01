"سجن وغرامات ماليَّة باهظة".. مساعٍ لتشريع قانون يحظر كشف تحرُّكات نتنياهو

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن أنّ مقربين من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يسعون لتقديم مشروع قانون يمنع الكشف عن تحرّكاته وأماكن تواجده، في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة والحرب المستمرة على عدّة جبهات.

وأفادت الصحيفة أن هذه المبادرة تأتي بعد أن استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله اللبناني نافذة غرفة منزل نتنياهو، ما دفع الشخصيات القريبة منه إلى التفكير الجاد في اتخاذ إجراءات أمنية أكثر تشددًا.

وفي حال تم طرح القانون على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه، فإن من المتوقع أن ينصّ مشروع القانون على عدم إمكانية الكشف عن أماكن تواجد نتنياهو وكبار المسؤولين الآخرين، حرصًا على حمايتهم من الاستهداف.

ونقل نتنياهو مؤخرًا اجتماعاته إلى مواقع تحت الأرض وأماكن محصّنة بوسائل متنوعة، كإجراء احترازي ضد أي هجمات محتملة، حتى داخل مقر الكنيست.

وفيما يتعلق بالعقوبات، قالت الصحيفة الإسرائيلية إن القانون سيتضمّن فرض عقوبات جنائية على من يخالف هذا الحظر، تشمل السجن وغرامات مالية باهظة.