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مقتل قائد وحدة في لواء "جفعاتي" متأثرا بإصابته في معارك غزة

01 نوفمبر 2024 . الساعة 16:04 بتوقيت القدس
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مقتل قائد وحدة في لواء "جفعاتي" متأثرا بإصابته في غزة
وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقتل ضابط وهو قائد وحدة في لواء "غفعاتي" متأثرا بإصابته في معارك جنوبيّ قطاع غزة في أيلول الماضي.

وقال الجيش، إن النقيب يوردان زكاي (21 عامًا) من الخضيرة، قائد وحدة في كتيبة "شاكيد" في لواء جفعاتي، توفي متأثرا بجراحه البليغة بتاريخ 17/9/24 في معركة جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر عسكرية، أن يوردان أصيب في حدث أسفر عن مقتل ثلاثة جنود ومجندة، نتيجة انفجار ذخائر في مبنى بمدينة رفح.

وفي نفس الحادث، أصيب يوردان واثنان آخران من جنود كتيبة شكد بجروح خطيرة، بينما أصيب اثنان آخران من الكتيبة بجروح متوسطة.

#معارك غزة

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