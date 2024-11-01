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حماس تكشف تفاصيل مقترحات الوسطاء لـ "هدنةً مؤقَّتةً" لوقف إطلاق النار بغزَّة

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حماس تكشف تفاصيل مقترحات الوسطاء لـ "هدنةً مؤقَّتةً" لوقف إطلاق النار بغزَّة

01 نوفمبر 2024 . الساعة 15:26 بتوقيت القدس
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تصريح حماس.jpg
غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بوم الجمعة، عن تفاصيل المقترحات التي قدمها الوسطاء في مصر وقطر حول هدنة مؤقتة تتضمن تبادل جزئي أسرى.

وقال مصدر قيادي في "حماس" لقناة "الأقصى" إن وفدُ الحركة استمع خلال الأيام الأخيرة من الوسطاء في مصر وقطر لأفكار حول هدنةٍ مؤقتة لأيام محددة، وزيادة عدد شاحنات المساعدات، يتمّ خلالها تبادل جزئي للأسرى.

وأضاف، أن المقترحات لا تتضمَّن وقفًا دائمًا للعدوان ولا انسحابًا للاحتلالِ من القطاع، ولا عودةَ للنَّازحين.

وتابع، أن المقترحات لا تعالجُ احتياجاتِ شعبِنا للأمن والاستقرار والإغاثة والإعمار، ولا فتح المعابر بشكلّ طبيعيّ وخاصة معبر رفح.

وجدد وفد الحركة التأكيد على أنَّ ما يريده شعبنا هو الوقف الكامل والشَّامل والدَّائم لإطلاق النَّار، والانسحاب الكامل من قطاع غزَّة، وعودة النازحين، ورفع الحصار.

وأوضح أن الوفد أكد ضرورة توفير مقوّمات الحياة؛ من غذاء وإيواء ودواء وإعادة الإعمار، ثمَّ تحقيقُ عمليَّة تبادُل جدّية تتضمن رفع المعاناة عن أسرانا الأبطال، وتنهي اعتقالهم الظالم.

وأكدت حماس أنها منفتحة على أيّ أفكار أو مفاوضات من أجل تحقيق هذه الأهدافِ وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735.

وفي وقت سابق، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري، أن الحركة استجابت لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكدًا أن حماس منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تُنهي معاناة شعبنا في غزة، وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي.

وأوضح أبو زهري، في مؤتمر صحفي، عقد بعض اللقاءات بهذا الخصوص، وهناك لقاءات أخرى ستعقد أيضًا في نفس السياق، وقد أكد وفد الحركة أن الحركه منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تُنهي معاناة شعبنا في غزة، وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي، وكذلك انسحاب الاحتلال من كل القطاع، ورفع الحصار وتقديم الإغاثة والدعم والإيواء لأهلنا، وإعاده الإعمار، وإنجاز صفقة جدية للأسرى.

 

 

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