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أربعون ألف مصلٍّ يؤدّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

01 نوفمبر 2024 . الساعة 13:53 بتوقيت القدس
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أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم عراقيل قوات الاحتلال وإجراءاتها العسكرية المشددة في البلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة.

 وذكرت مصادر مقدسية، أن نحو 40 ألف مصلٍ تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في الأقصى، متجاوزين حواجز الاحتلال وعمليات التفتيش التي أجراها عند أبواب المسجد المبارك.

 وأغلقت قوات الاحتلال باب الساهرة؛ لمنع دخول المصلين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، كما اعتدت بالدفع على عدد من الشبان عند باب الأسباط واعتقلت أحد الشبان بعد الاعتداء عليه بالضرب والركل بأقدامهم.

 وعرقلت قوات الاحتلال وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، وأوقفت الشبان ودققت هوياتهم عند باب حطة خلال توافدهم لصلاة الجمعة.

وعقب صلا الجمعة أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة وفلسطين.

 ورابط مصلون في محيط باب الأسباط عقب منع الاحتلال دخولهم إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

 

المصدر / وكالات
#غزة

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