فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تبعثُ رسالةً تضامنيّة إلى الشّعب الإسباني.. وهذا ما جاء فيها!

النّزالُ الأكبر في الانتخابات الأمريكيّة!

فضيحةُ تجسُّس تهزُّ إيطاليا ورائحة الموساد تفوح في الأجواء.. ما تفاصيلُ القصّة؟

لماذا ارتفعتْ حصيلةُ قتْلى الاحتلال في معارك غزّة بالآونة الأخيرة؟ تقارير عبرية تكشف

تمشيط وعملياتُ استنْفار لجنود الاحتلال.. ماذا يحدث في منطقة وادي عربة؟!

"مجازر دامية وقصفُ مكثّف".. كيف تبدو الحياة في شمال غزّة بعد 28 يومًا من العدوان الوحشيّ؟

قراءة عسكريّة: لماذا أعلن "غالانت" حاجة الجيش لمزيد من الجنود في صفوف الاحتياط.. ما الخطّة؟

خبير عسكري: المُقاومة بغزّة انتقلتْ إلى "حرب العصابات" وهذه أسبابُ نجاحها في مواصلة دكّ جنود الاحتلال

"عشراتُ الأُسر مهدّدةٌ بالتّهجير".. الاحتلال يستولي على 64 دونمًا جنوب القدس

جندية: كل إنجازاتي الرّياضية في غزّة دمّرها الاحتلال الصّهيوني

الصّحة بغزّة: 55 شهيدًا و 186 إصابةً خلال الـ24 ساعة الماضية

01 نوفمبر 2024 . الساعة 12:44 بتوقيت القدس
...

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، التقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 392 تواليًا 

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و 186 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 43,259 شهيدا و 101,827 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م. 

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين اون لاين
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة