حماس تبعثُ رسالةً تضامنيّة إلى الشّعب الإسباني.. وهذا ما جاء فيها!

عبّر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. باسم نعيم، عن تضامن الحركة والشعب الفلسطيني مع الشعب الإسباني بعد الفيضانات المدمرة في إقليم فالنسيا.

وقال نعيم في رسالته للشعب الإسباني والتي وصلت وكالة "صفا"، يوم الجمعة: "رغم ما نمر به من ألم ومعاناة في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية الإرهابية المستمرة في قطاع غزة، فإننا نرسل بكل رسائل التضامن والحب للشعب الإسباني الصديق وخاصة في إقليم فالنسيا بعد الفيضانات المدمرة والتي خلفت مئات القتلى والمفقودين ودماراً هائلاً في المنازل والممتلكات العامة".

وأضاف القيادي في حماس: "نتمنى لشعب إسبانيا الشقيق سرعة التعافي وتجاوز هذه الكارثة الإنسانية، وللجرحى الشفاء العاجل، وتعازينا لأسر القتلى والمفقودين".