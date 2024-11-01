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المُقاومة العراقيّة تنفّذ 6 عمليات هجوم على مواقع "إسرائيلي" جنوب ووسط فلسطين المُحتلّة

01 نوفمبر 2024 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الجمعة، عن تنفيذها 6 عمليات هجوم على مواقع "إسرائيلية"  جنوب ووسط فلسطين المحتلة.

وأفادت المقاومة العراقية في بيان لها، أنها أصابت هدفًا حيويًّا ثلاث مرات في جنوب الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى استهداف هدف حيوي آخر مرتين في الجولان المحتل، وهدف آخر في وسط الأراضي المحتلة.

وأشارت إلى أن عملياتها تأتي "استمراراً بنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدّدت على استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء، بوتيرة متصاعدة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #المقاومة العراقية

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