فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المُقاومة العراقيّة تنفّذ 6 عمليات هجوم على مواقع "إسرائيلي" جنوب ووسط فلسطين المُحتلّة

جندية: كل إنجازاتي الرّياضية في غزّة دمّرها الاحتلال الصّهيوني

قراءة عسكريّة: لماذا أعلن "غالانت" حاجة الجيش لمزيد من الجنود في صفوف الاحتياط.. ما الخطّة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 21 عملًا مقاومًا في الضّفة الغربيّة

"عدوانٌ مٌتواصل".. غارات عنيفة على بيروت وشهداء في الجنوب اللبناني

"اصْطدنا 95 ضابطًا وجنديًا".. حزبُ الله يكشفُ تفاصيلَ جديدة حول معارك الجنوب اللبناني

الإبادة في يومها الـ 392.. قصفٌ متواصل على جباليا ومجازر دامية في النّصيرات

أي فرصة لعودة المستعمرات إلى قطاع غزة من جديد!

راصد جوي: أمطار رعدية غزيرة تضرب فلسطين خلال الأيام المقبلة

نشطاء فلسطينيُّون وعرب يعبِّرون عن غضبهم من رسوِّ سفينة "كاثرين" المحمَّلة بالمتفجِّرات للاحتلال بميناء الإسكندريَّة

جندية: كل إنجازاتي الرّياضية في غزّة دمّرها الاحتلال الصّهيوني

01 نوفمبر 2024 . الساعة 08:22 بتوقيت القدس
...
غزة/فلسطين أون لاين

أكد صائب جندية قائد المنتخب الوطني السابق لكرة القدم، أن الاحتلال الصهيوني دمر كل محتويات منزله بما فيها الإنجازات التي حققها على مدار تاريخه الرياضي، والمقتنيات التي حصل عليها مع الفدائي، ومع ناديه اتحاد الشجاعية.

وقال جندية، أنه يتواجد حاليا في مقر نادي اتحاد دير البلح نازحًا منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، بعدما قصف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ويعيش رفقة عائلته في ظروف صعبة.

وأضاف: لا حياة ولا كرامة لي حاليا، تركت منزلي مجبرًا، إذ تعرض حي الشجاعية الذي أقطن فيه لقصف شديد، أدى لتدمير المنطقة بأكملها، فوجدت نفسي مضطرًا للنزوح لمدينة دير البلح.

جندية.jpg

وأوضح جندية: "أعيش في أجواء صعبة وقاسية في مركز النزوح، حيث كنت أبدأ يومي بالنشاط الرياضي، لكن اليوم يبدأ يومي بالبحث عن الماء العذبة، والحطب لإشعال النار، والمواد التموينية، وكيف نشحن البطارية للإنارة وغيرها الكثير من الأمور".

وأشار جندية، إلى أن الجميع يعيش حياة استثنائية، فمن لم ينزح من منزله، أصبح يستضيف أكثر من أسرة، الأمر صعب جدا، ونأمل أن تنتهى الحرب في أقرب وقت، لنعود إلى أماكننا وأرضنا وبيوتنا.

واختتم حديثه بحسرة بالقول:" الذكريات التي كان يعج بها منزلي، ومنها الميدالية البرونزية التي حصلت عليها مع منتخب الشاطئية عام 2012 في بطولة الألعاب الآسيوية في الصين، وعدد من الميداليات والكؤوس أصبحت من الماضي، والخسارة الأكبر هي خسارة منزلي الذي عملت من أجل بنائه على مدار 25 عاما، لكن الشعب الفلسطيني قادر على النهوض من جديد، خاصة الرياضيين لأننا نحمل رسالة شعب".

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شهداء الحركة الرياضية #صائب جندية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة