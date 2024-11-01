جندية: كل إنجازاتي الرّياضية في غزّة دمّرها الاحتلال الصّهيوني

غزة/فلسطين أون لاين

أكد صائب جندية قائد المنتخب الوطني السابق لكرة القدم، أن الاحتلال الصهيوني دمر كل محتويات منزله بما فيها الإنجازات التي حققها على مدار تاريخه الرياضي، والمقتنيات التي حصل عليها مع الفدائي، ومع ناديه اتحاد الشجاعية.

وقال جندية، أنه يتواجد حاليا في مقر نادي اتحاد دير البلح نازحًا منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، بعدما قصف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ويعيش رفقة عائلته في ظروف صعبة.

وأضاف: لا حياة ولا كرامة لي حاليا، تركت منزلي مجبرًا، إذ تعرض حي الشجاعية الذي أقطن فيه لقصف شديد، أدى لتدمير المنطقة بأكملها، فوجدت نفسي مضطرًا للنزوح لمدينة دير البلح.

وأوضح جندية: "أعيش في أجواء صعبة وقاسية في مركز النزوح، حيث كنت أبدأ يومي بالنشاط الرياضي، لكن اليوم يبدأ يومي بالبحث عن الماء العذبة، والحطب لإشعال النار، والمواد التموينية، وكيف نشحن البطارية للإنارة وغيرها الكثير من الأمور".

وأشار جندية، إلى أن الجميع يعيش حياة استثنائية، فمن لم ينزح من منزله، أصبح يستضيف أكثر من أسرة، الأمر صعب جدا، ونأمل أن تنتهى الحرب في أقرب وقت، لنعود إلى أماكننا وأرضنا وبيوتنا.

واختتم حديثه بحسرة بالقول:" الذكريات التي كان يعج بها منزلي، ومنها الميدالية البرونزية التي حصلت عليها مع منتخب الشاطئية عام 2012 في بطولة الألعاب الآسيوية في الصين، وعدد من الميداليات والكؤوس أصبحت من الماضي، والخسارة الأكبر هي خسارة منزلي الذي عملت من أجل بنائه على مدار 25 عاما، لكن الشعب الفلسطيني قادر على النهوض من جديد، خاصة الرياضيين لأننا نحمل رسالة شعب".