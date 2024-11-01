فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قراءة عسكريّة: لماذا أعلن "غالانت" حاجة الجيش لمزيد من الجنود في صفوف الاحتياط.. ما الخطّة؟

جندية: كل إنجازاتي الرّياضية في غزّة دمّرها الاحتلال الصّهيوني

المُقاومة العراقيّة تنفّذ 6 عمليات هجوم على مواقع "إسرائيلي" جنوب ووسط فلسطين المُحتلّة

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 21 عملًا مقاومًا في الضّفة الغربيّة

"عدوانٌ مٌتواصل".. غارات عنيفة على بيروت وشهداء في الجنوب اللبناني

"اصْطدنا 95 ضابطًا وجنديًا".. حزبُ الله يكشفُ تفاصيلَ جديدة حول معارك الجنوب اللبناني

الإبادة في يومها الـ 392.. قصفٌ متواصل على جباليا ومجازر دامية في النّصيرات

أي فرصة لعودة المستعمرات إلى قطاع غزة من جديد!

راصد جوي: أمطار رعدية غزيرة تضرب فلسطين خلال الأيام المقبلة

نشطاء فلسطينيُّون وعرب يعبِّرون عن غضبهم من رسوِّ سفينة "كاثرين" المحمَّلة بالمتفجِّرات للاحتلال بميناء الإسكندريَّة

قراءة عسكريّة: لماذا أعلن "غالانت" حاجة الجيش لمزيد من الجنود في صفوف الاحتياط.. ما الخطّة؟

01 نوفمبر 2024 . الساعة 07:29 بتوقيت القدس
...

أكد الخبير العسكري اللواء محمد الصمادي، أن التّصريحات "الإسرائيلية" بقرب انتهاء العمليات البرية العسكرية في غزة ولبنان "حربا نفسية"، وتندرج في سياق التغطية على المجازر التي قد يرتكبها الاحتلال خلال الأيام القادمة.

وأوضح الصّمادي، أن حديث وزير الحرب يوآف غالانت حول حاجة الجيش للمزيد من الجنود في صفوف الاحتياط والقوات النظامية، يدلّل على وجود خطط "إسرائيلية"  يجري العمل عليها في مختلف الجبهات.

وأشار إلى أنّ إنشاء فرقة "إسرائيلية" جديدة على حدود الأردن، وتعثر العمليات البرية في جنوب لبنان، رغم تدمير قرى حدودية كاملة، تندرج أيضا في سياق تصريحات غالانت وخطط الجيش "الإسرائيلي".

ولفت الصمادي إلى غياب الأهداف العسكرية في قطاع غزة، واصفًا ما يجري حاليًا بأنه "استهداف الحاضنة الشعبية ومحاولة تهجير السكان قسرا من الشمال إلى الجنوب".

ووفق الخبير العسكري، فإن "إسرائيل" تدرك أن ثمة مسؤوليات كثيرة تقع على عاتق جيشها الذي أنهك في الحرب منذ أكثر من عام.

وأضاف " تدرك الحكومة الإسرائيلية ضرورة تحويل "الأهداف التكتيكية إلى إنجازات ومكتسبات سياسية"، إضافة إلى محاولة سد النقص في ظل الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدها جيش الاحتلال".

وفي آخر إحصائية نشرها جيش الاحتلال، فقد اعترف بسقوط 890 قتيلًا في صفوف الجنود والضباط والشرطة والأجهزة الأمنية منذ بدء معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

وذكر أن الأغلبية العظمى من القتلى سقطوا على جبهة غزة، سواء في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول أو خلال العمليات البرية المتواصلة إلى اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين + الجزيرة
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #جنود احتياط #معارك لبنان #نقص جنود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة