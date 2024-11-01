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خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 21 عملًا مقاومًا في الضّفة الغربيّة

01 نوفمبر 2024 . الساعة 07:25 بتوقيت القدس
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تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ضمن معركة “طوفان الأقصى”، حيث سجل 21 عملاً مقاوماً.

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” اندلاع اشتباكات مسلحة وإطلاق نار في 3 نقاط مختلفة، تخللها تفجير عبوات ناسفة، أدت لإعطاب آلية عسكرية واندلاع مواجهات في 8 نقاط متفرقة تخللها إلقاء حجارة، وخروج مظاهرة واحدة.

ففي رام الله، اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في بلدة بيتونيا.

وفي طولكرم، اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس، تخللها تفجير 5 عبوات ناسفة، مما أدى لإعطاب آلية عسكرية.

كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة على درار العليمي بطولكرم، كذلك اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات وسط المدينة وفي شارع نابلس تخللها القاء حجارة.

وشهدت بلدة الخضر ببيت لحم، ودورا في الخليل مواجهات مع قوات الاحتلال تخللها القاء حجارة.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #أعمال المقاومة في الضفة #طوفان الأقصى

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