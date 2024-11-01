"عدوانٌ مٌتواصل".. غارات عنيفة على بيروت وشهداء في الجنوب اللبناني

واصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 40 على التوالي قصفه الغنيف على عدة مناطق في لبنان، مخلفًا آلاف الشّهداء والجرحى والمفقودين.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، حيث شنت 10 غارات متتالية منذ منتصف الليلة الماضية.

وأفادت مصادر صحفية بأنّ غارات الليلة هي الأولى التي تشنها "إسرائيل" على الضاحية الجنوبية منذ نحو أسبوع.

استهدفت طائرات الاحتلال مدينة النبطية، فيما سجلت إصابات جراء غارة الاحتلال على المساكن الشعبية في محيط صور جنوب لبنان.

واستهدفت طائرات الاحتلال، مساء الخميس، أطراف بلدة العباسية، كما شنّت غارة على منزل في بلدة جويا في قضاء صور ودمرته بالكامل.

وشنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت بلدة الحوش في قضاء صور.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 2867 شخصًا، إضافة إلى إصابة 13 ألفًا و 47 إصابة، منذ بداية العدوان.

وأشارت الصّحة إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان، إلى 173، وعدد الجرحى إلى 277، وعدد الآليات المستهدفة إلى 243.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات