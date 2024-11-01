فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"اصْطدنا 95 ضابطًا وجنديًا".. حزبُ الله يكشفُ تفاصيلَ جديدة حول معارك الجنوب اللبناني

الإبادة في يومها الـ 392.. قصفٌ متواصل على جباليا ومجازر دامية في النّصيرات

أي فرصة لعودة المستعمرات إلى قطاع غزة من جديد!

راصد جوي: أمطار رعدية غزيرة تضرب فلسطين خلال الأيام المقبلة

نشطاء فلسطينيُّون وعرب يعبِّرون عن غضبهم من رسوِّ سفينة "كاثرين" المحمَّلة بالمتفجِّرات للاحتلال بميناء الإسكندريَّة

بالأسماء.. 45 أسيرًا بينهم أطفال من قطاع غزَّة يحتجزهم الاحتلال بـ "سجن عوفر"

9 قتلى بنيران حزب اللَّه في الجليل وحيفا... والإعلام العبريُّ يتحدَّث عن "يوم قاسٍ"

"من عمق النَّفق".. القسَّام تبثُّ مشاهد "ملحميَّةً" لمقاتل يضرب "جيب همر" شرق جباليا (شاهد)

"المجد الأمنيُّ" يكشف عن حيل جيش الاحتلال لـ "تجنيد عملاء" بغزَّة

الشَّهيد أبو سلميَّة والحلم الصَّحفيُّ الَّذي لم يكتمل

"عدوانٌ مٌتواصل".. غارات عنيفة على بيروت وشهداء في الجنوب اللبناني

01 نوفمبر 2024 . الساعة 07:06 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

واصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 40 على التوالي قصفه الغنيف على عدة مناطق في لبنان، مخلفًا آلاف الشّهداء والجرحى والمفقودين.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، حيث شنت 10 غارات متتالية منذ منتصف الليلة الماضية.

وأفادت مصادر صحفية بأنّ غارات الليلة هي  الأولى التي تشنها "إسرائيل" على الضاحية الجنوبية منذ نحو أسبوع.

استهدفت طائرات الاحتلال مدينة النبطية، فيما سجلت إصابات جراء غارة الاحتلال على المساكن الشعبية في محيط صور جنوب لبنان.

واستهدفت طائرات الاحتلال، مساء الخميس، أطراف بلدة العباسية، كما شنّت غارة على منزل في بلدة جويا في قضاء صور ودمرته بالكامل.

وشنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت بلدة الحوش في قضاء صور.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 2867 شخصًا، إضافة إلى إصابة 13 ألفًا و 47 إصابة، منذ بداية العدوان.

وأشارت الصّحة إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان، إلى 173، وعدد الجرحى إلى 277، وعدد الآليات المستهدفة إلى 243.

 

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #القصف على لبنان #معارك لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة