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راصد جوي: أمطار رعدية غزيرة تضرب فلسطين خلال الأيام المقبلة

31 أكتوبر 2024 . الساعة 20:17 بتوقيت القدس
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راصد جوي: أمطار رعدية غزيرة تضرب فلسطين خلال الأيام المقبلة 

يشهد طقس فلسطين تحولاً دراماتيكياً مع اقتراب موجة من الأمطار الرعدية الغزيرة التي تضرب فلسطين. 

ويتوقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تتأثر البلاد من سقوط الأمطار بدءًا من يوم السبت المقبل وتزداد قوتها تدريجياً الأحد. 

تفاصيل الحالة الجوية: 
 * انخفاض حاد في درجات الحرارة: تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مما يزيد من احتمالية هطول الأمطار الغزيرة. 
 * أمطار رعدية غزيرة: يتوقع الخبراء سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق، خاصةً يوم الأحد. 
 * تأثير على الضفة الغربية وقطاع غزة: تشمل المناطق المتوقع تأثرها بالمنخفض الجوي كلًا من الضفة الغربية وقطاع غزة. 
 * تحذيرات من السيول: تحذر الجهات المختصة من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية. 
 

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