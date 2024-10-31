نشطاء فلسطينيُّون وعرب يعبِّرون عن غضبهم من رسوِّ سفينة "كاثرين" المحمَّلة بالمتفجِّرات للاحتلال بميناء الإسكندريَّة

خاص/ فلسطين أون لاين:

استنكر عدد من النشطاء الفلسطينيين والعرب، استقبال ميناء الإسكندرية سفينة "كاثرين" المحملة بالأسلحة والمتفجرات، بهدف تفريغ حمولتها للاحتلال الإسرائيلي، بعد أن رفضت الكثير من الدول استقبالها.

وبحسب تقرير نشره موقع حركة مقاطعة (إسرائيل) (BDS)، فقد رست سفينة "كاثرين"، المحمّلة بمواد متفجّرة متّجهة إلى (إسرائيل)، في ميناء الإسكندرية بمصر، نظراً لرفض عدة دول استقبالها، من بينها مالطا وناميبيا وأنغولا، لكونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حربها الإبادية في قطاع غزة، ما يعد انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة.

واستغرب الناشط أبو أحمد سمور على حسابه الشخصي "فيسبوك" من رسو سفينة "كاثرين" في ميناء الإسكندرية حيث قال: "سفينة محملة بمعدات عسكرية قادمة للاحتلال، رفضها الجميع، واستقبلتها مصر العروبة"، وختم بالقول: تحيا مصر 3 مرات.

ورأى الكاتب والصحفي عبد الله مفضل الوزير على حسابه في "تويتر"، أن رسو سفينة "كاثرين" في ميناء الإسكندرية، جزء من "التطبيع" مع الاحتلال، حيث قال: "لم يكتفِ النظام المصري بإسناد (إسرائيل) بالمواد الغذائية والسلعية بل يساندها بالمتفجرات بعشرات السفن ليست سفينة "كاثرين" إلا إحداها".

وأضاف الوزير، أن مفهوم "التطبيع" تفهمه أنظمة العمالة على أنه التبعية و الانبطاح فيما يموت 107 ملايين إنسان مصري.

واستنكر الدكتور الإماراتي عبيد العتيبي على صفحته على "فيسبوك"، من رسو سفينة "كاثرين" في ميناء الإسكندرية، قائلاً: "‏سفينة "كاثرين" التي رفضت استقبالها عدة دول، من بينها مالطا وناميبيا وأنغولا، لكونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الصهيونية، يتم استقبالها في ميناء الإسكندرية في ‎#مصر! يا للعار".

وعبّرت الناشطة المصرية منى سيف، عن غضبها على صفحتها على "فيسبوك"، من استقبال ميناء الإسكندرية لسفينة "كاثرين" ، وتفريغ حمولتها بهدف تسليمها للاحتلال، حيث قالت: "سفينة فيها أسلحة تلف على موانئ الدنيا وماحدش يقبلها غير مصر؟ في حاجة تكسر وتقهر القلب كدة؟ السيسي بيمحي وبيتف على كل حاجة المصريين، عار ووجع قلب وغضب وقرف".

وأنهت التغريدة بالاعتذار للشعب الفلسطيني حيث قالت: "حقكم علينا يا أهل فلسطين ولبنان مثبت البلد كلها بالسلاح والسجون".

من جهته، استهجن المحامي سمير خالد، على صفحته "بتويتر"، استقبال ميناء الإسكندرية سفينة "كاثرين" المحملة بالأسلحة والمتفجرات للاحتلال، حيث دعا النظام المصري لفتح تحقيق عاجل وتوقيف المسؤولين عن هذا الحدث.

ووصف خالد، الشعب المصري بالأصيل معرباً عن أمله بعدم تكرار هكذا أفعال، داعياً لدعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب أهل غزة وفتح معبر رفح البري.

ويشهد قطاع غزة منذ أكثر من 390 يوماً حرب إبادة شرسة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي راح ضحيتها أكثر من 43 ألف شهيد نصفهم من الأطفال والنساء، ويزيد عن 100 ألف إصابة وتدمير البنية التحتية والمنظومة الصحية وانتشار واسع للأمراض.