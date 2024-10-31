"المجد الأمنيُّ" يكشف عن حيل جيش الاحتلال لـ "تجنيد عملاء" بغزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

رصت منصة "المجد الأمني" التابعة للمقاومة في قطاع غزة، منصات مشبوهة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملت أسماء مختلفة، بعضها يدّعي تقديم مساعدات مالية وعينية أو توزيع أرصدة مجانية بالإضافة إلى صفحات أخرى تُعلن عن وظائف وهمية.

وأوضحت المجد، عبر منصة "التليجرام"، أنه وبعد المتابعة والتدقيق من الفرق المتخصصة، تبيّن أن تلك الصفحات تتبع للمخابرات الصهيونية، حيث يُديرها ضباط المخابرات بشكل مباشر.

وأضافت المنصة الأمنية، "ومن خلال المتابعة، فإن تلك الصفحات تحمل عدة أهداف أبرزها استدراج المواطنين للوصول إلى أكبر قدر من المعلومات، وكذلك تجنيد وإسقاط عملاء جدد، وبث الأكاذيب والإشاعات المغرضة التي تهدف لإثارة الفوضى".

وفي الإطار نقل "المجد"، عن مصدر أمني عن تعرض عدد من المواطنين مؤخراً لمحاولة التجنيد عبر إحدى الصفحات المخابراتية، حيث رفض هؤلاء الأشخاص هذا الأمر وسارعوا بإبلاغ المعنيين والجهات المختصة.

وقال، إن الصفحات المشبوهة المنتشرة تقوم على إدارتها المخابرات الصهيونية، وبإشراف من فرق متخصصة من أخبث ضباط المخابرات.

ويعتمد القائمون على تلك الصفحات استثارة فضول بعض المواطنين واستدراجهم للنقاش والحوار وصولاً إلى معلومات معينة.

وحثت منصة "المجد" الأمنية، على ضرورة عدم الإعجاب أو التعاطي مع الصفحات الصهيونية، بل يجب حظرها والإبلاغ عنها، وإلا فإن التفاعل معها يؤدي إلى نتائج صادمة ونهايات مؤلمة، ويساهم في تحقيق أهداف المخابرات الصهيونية في الإسقاط.