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"في مرمى كمائن القسّام"..

"هآرتس" تكشف تفاصيلَ محاولة اغتيال هاليفي في معارك جباليا

31 أكتوبر 2024 . الساعة 15:21 بتوقيت القدس
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"هآرتس" تكشف تفاصيلَ محاولة اغتيال هاليفي في معارك شمال غزّة
وكالات/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن كتائب القسّام حاولت استهداف رئيس أركان الاحتلال  هرتسي هاليفي أثناء تواجده في شمال قطاع غزّة.

وقالت هآرتس، إن القسّام تمكنت من استهداف منزل بعد وقت قصير من مغادرة هاليفي له في شمال قطاع غزة.

وأوضحت أن قذيفة مضادة للدروع أطلقت تجاه المنزل الذي تواجد فيه هاليفي لإجراء تقييم ميداني مع قوات الجيش التي تنفذ عملية عسكرية في شمال القطاع.

وأضافت، أن "قوات الاحتلال اعترفت حينها بمقتل 4 جنود من وحدة 888 متعددة الأبعاد في استهداف منزل في مخيم جباليا".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الاحتلال مقتل نقيب و ثلاثة رقباء، من الوحدة متعددة الأبعاد 888 المعروفة بوحدة "الأشباح"، وهي قوة شكلت لتنفيذ مهام خاصة، وتمتلك وسائل تقنية خلال القتال.


وأجرى جيش الاحتلال، تحقيقات في مقتل 4 جنود بينهم ضابط من "وحدة الأشباح"، في المعارك "الضارية" شمالي قطاع غزة.

وأوضحت القناة 14 العبرية، أن التّحقيقات الأولية بمقتل 4 جنود في معارك جباليا، تُشير إلى أنّهم قُتلوا بعبوة ناسفة من مخلّفات السّلاح التي تركها جيش الاحتلال.

وقالت مصادر عبرية، إنّ مبنى انفجرَ بقوة عسكرية في شمالي قطاع غزة الليلة الماضية تسبب بمقتل 4 جنود وضباط وإصابة آخرين بجراح خطيرة.

ونشرتْ القناة 13 العبرية، تفاصيل حادثة جباليا التي قتل فيها 4 جنود، وقالت، إن "قوة خاصة كانت تعمل داخل مبنى في جباليا شمال قطاع غزة لتفتيشه".

وأضافت القناة العبرية، أنه "عندما صعدت القوّة إلى الطابق الثاني، انفجرت عبوة ناسفة لم يلاحظها الجنود، ويستمر التحقيق في الحادث الخطير".

ومن جهته، أعلن المتحدث باسم "جيش الاحتلال"، عن مقتل 4 ضباط وجنود "إسرائيليين" وإصابة خامس بجروح خطيرة في معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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