الاحتلال يعتقل جراح عظام من أطباء بلا حدود شمال غزة

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية اليوم الخميس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أحد أطبائها العاملين في مستشفى بشمال غزة.

وقالت المنظمة في بيان صحفي إن جيش الاحتلال اعتقلت محمد عبيد، وهو جراح عظام في أطباء بلا حدود يعمل بمستشفى كمال عدوان في شمال غزة، خلال اقتحامها المستشفى يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأضافت “نشعر بقلق بالغ لاعتقال زميلنا”.

وأردفت قائلة: “نطالب بسلامة وحماية زميلنا وجميع العاملين في المجال الطبي في غزة الذين يعملون في ظل ظروف مستحيلة ويواجهون أعمال عنف مروعة في أثناء محاولتهم تقديم الرعاية الصحية”.

المصدر / فلسطين أون لاين