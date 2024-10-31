يقاتلون من أجل الحرية.. حكومة نتنياهو تضيق الخناق على "هآرتس"

أمر المدير العام لوزارة داخلية الاحتلال رونان بيرتس بوقف جميع المنشورات، وأشكال التعاون مع صحيفة "هآرتس" بعد تصريحات الناشر عاموس شوكين.

ونشرت القناة السابعة على موقعها اليوم الخميس، أن المدير العام لوزارة داخلية الاحتلال رونان بيرتس، أمر بوقف التعاون بين مكتبه، وصحيفة "هآرتس" بعد تصريح ناشر الصحيفة عاموس شوكين الذي قال: إن "المقاومين الفلسطينيين هم مقاتلون من أجل الحرية".

وأضافت أن بيرتس أرسل رسالة إلى كوبي ألتر، مدير دائرة الدعاية والإعلان في وزارة داخلية الاحتلال، أوضح فيها بالتفصيل معنى قراره: "في مؤتمر عُقد في لندن"، وقد أدلى عاموس شوكين بتصريحات جدية باللغة الإنجليزية، وصف فيها المقاومين الفلسطينيين بـ "المقاتلين من أجل الحرية"، ودعا إلى فرض عقوبات على (إسرائيل) وقادتها، وقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ "نكبة ثانية"، ويطبِّق نظام فصل عنصري في الضفة الغربية وغزة.

وأشارت إلى أن بيرتس أمر: "بوقف جميع المنشورات والتعاون مع صحيفة هآرتس، مباشرة ومن خلال مكتب النشر الحكومي".

وذكرت القناة أن رئيس بلدية نيشر، روي ليفي، أصدر تعليماته بوقف النشر في صحيفة "هآرتس"، وكتب ليفي: "لقد أبلغت المتحدث باسم البلدية وأمين الصندوق بوقف أي نشر في صحيفة (هآرتس) وأي صحيفة مرتبطة بهذه الصحيفة".

وكان شوكين قد قال في مؤتمر في لندن: "إن حكومة نتنياهو تهتم بإرساء نظام فصل عنصري وحشي على السكان الفلسطينيين، وتقاتل المقاومين الفلسطينيين الذين يقاتلون من أجل الحرية، وتصفهم بالإرهابيين".

وأضاف: "يجب إقامة دولة فلسطينية، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك في رأيي هي من خلال فرض عقوبات على القادة الإسرائيليين الذين يعارضونها".

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين