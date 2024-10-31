فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقرير: "إسرائيل" في المركز الثّاني عالميًا في الإفلات من العقاب بجرائم قتل الصّحفيين

مركز: حظر الأونروا جزء من استراتيجيّة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين

يقاتلون من أجل الحرية.. حكومة نتنياهو تضيق الخناق على "هآرتس"

حماس: قصفُ الاحتلال مستشفى كمال عدوان إمعانٌ في حملة تطهير عرقيّ أمام مسمع ومرأى العالم

للتّغلّب على أعباء الحرب.. جيش الاحتلال يُشكل كتيبة هندسة جديدة

محامون ألمان يلجأون للقضاء لوقف سفينة تنقل متفجرات لـ(إسرائيل)

استطلاع للرأي: يُظهر حاجة "نتنياهو وبينيت" للأحزاب العربية في الانتخابات المقبلة

الاحتلال ينشرُ حصيلةً جديدة للمُصابين في صفوف "الجيش" خلال الـ 24 ساعة الماضية

خبير عسكري: مجازرُ الاحتلال للتّغطية على فشله الميداني شمال قطاع غزّة

5 قتلى في هجوم صاروخي على شمال فلسطين المُحتلّة

للتّغلّب على أعباء الحرب.. جيش الاحتلال يُشكل كتيبة هندسة جديدة

31 أكتوبر 2024 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
...

نظراً للحاجة الماسة لقوات هندسية إضافية ولتخفيف العبء على قوات الهندسية الاحتياطية قرر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إنشاء كتيبة هندسية نظامية جديدة.

نشرت القناة السابعة اليوم الخميس قرار رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتزي هاليفي، إنشاء كتيبة هندسة نظامية جديدة، في الجيش الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يتم تشكيل الكتيبة في الشهر المقبل.

وأضافت أن قرار تشكيل الكتيبة جاء نظرًا للحاجة الماسة لقوات هندسية إضافية، ولتخفيف العبء على قوات الهندسة الاحتياطية التي تم حشدها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأشارت القناة إلى أن الكتيبة ستكون الكتيبة الهندسة النظامية الرابعة، وستسمى الكتيبة (607)، وبحسب التقرير سيكون الرائد (داني ليشكوفيتش) الذي سيتم ترقيته إلى رتبة مقدم، وسيتم وضع الكتيبة تحت إحدى ألوية المشاة، جولاني أو جفعاتي.

وأفادت أن هاليفي اتخذ قرار الإنشاء، بعد أن أدرك أن القوات الهندسية تواجه نقصًا، بسبب النطاق الكبير للمهام الموكلة إليها.

وبالإضافة إلى ذلك، أُعلن وزير الدفاع في جيش الاحتلال يوآف غالانت، ورئيس الأركان إنشاء فرقة مكانية شرقية، هدفها حماية الحدود الشرقية لـ(إسرائيل)، وتتمثل مهمة الفرقة في تعزيز الدفاع في المنطقة الحدودية وطريق 90 والمستوطنات.
 

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #كتيبة جديدة للاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة