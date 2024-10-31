للتّغلّب على أعباء الحرب.. جيش الاحتلال يُشكل كتيبة هندسة جديدة

نظراً للحاجة الماسة لقوات هندسية إضافية ولتخفيف العبء على قوات الهندسية الاحتياطية قرر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إنشاء كتيبة هندسية نظامية جديدة.

نشرت القناة السابعة اليوم الخميس قرار رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتزي هاليفي، إنشاء كتيبة هندسة نظامية جديدة، في الجيش الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يتم تشكيل الكتيبة في الشهر المقبل.

وأضافت أن قرار تشكيل الكتيبة جاء نظرًا للحاجة الماسة لقوات هندسية إضافية، ولتخفيف العبء على قوات الهندسة الاحتياطية التي تم حشدها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأشارت القناة إلى أن الكتيبة ستكون الكتيبة الهندسة النظامية الرابعة، وستسمى الكتيبة (607)، وبحسب التقرير سيكون الرائد (داني ليشكوفيتش) الذي سيتم ترقيته إلى رتبة مقدم، وسيتم وضع الكتيبة تحت إحدى ألوية المشاة، جولاني أو جفعاتي.

وأفادت أن هاليفي اتخذ قرار الإنشاء، بعد أن أدرك أن القوات الهندسية تواجه نقصًا، بسبب النطاق الكبير للمهام الموكلة إليها.

وبالإضافة إلى ذلك، أُعلن وزير الدفاع في جيش الاحتلال يوآف غالانت، ورئيس الأركان إنشاء فرقة مكانية شرقية، هدفها حماية الحدود الشرقية لـ(إسرائيل)، وتتمثل مهمة الفرقة في تعزيز الدفاع في المنطقة الحدودية وطريق 90 والمستوطنات.



المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين