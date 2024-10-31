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5 قتلى في هجوم صاروخي على شمال فلسطين المُحتلّة

5 قتلى في هجوم صاروخي على شمال فلسطين المُحتلّة

31 أكتوبر 2024 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
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قُتل 5 مستوطنين "إسرائيليين"، ظهر اليوم الخميس، نتيجة الهجوم الصّاروخي الذي نفّذه حزب الله على مستوطنة "المطلة" شمال فلسطين المُحتلّة.

وقالت القناة 13 العبرية، إن رئيس بلدية المطلة أعلن مقتل 5 مستوطنين نتيجة الهجوم الصاروخي على المطلة.

ووصف موقع حدشوت بزمان العبري، الحدث في "المطلة" بأنّه صعب للغاية.

ومن جهته، أعلن حزب الله اللبناني اليوم استهدافه بصليات صاروخية تجمعات لجنود الاحتلال شرقي وجنوبي بلدة الخيام جنوب لبنان وقذائف المدفعية عدة مرات، بالإضافة لقصف مستوطنة "كرمئيل" بِصلية صاروخية كبيرة.‏

وأعلن الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، إصابة 14 من جنوده في معارك قطاع غزة ولبنان، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم جيش "الاحتلال الإسرائيلي"، إن 10 جنود أصيبوا في جنوب لبنان، بينما أصيب 4 آخرين في قطاع غزة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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