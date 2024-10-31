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القره داغي يدعو لإنقاذ غزّة وشمالها ووقْف "الإبادة الجماعيّة"

31 أكتوبر 2024 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
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دعا رئيس اتحاد علماء المسلمين الشيخ علي قرة داغي إلى إنقاذ غزة، خاصة محافظة الشمال ووقف الجماعية التي تتعرض لها لليوم 26 على التوالي.

وقال القره داغي في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس، "‏إلى أمتي أنقذوا جباليا، أنقذوا غزة، تحركوا يا أمتي"، متسائلا: "إلى متى تنتظرون؟".

وأضاف "والله إن قلوبنا تحترق وتتقطع، وجلودنا تقشعر من هول ما يحدث في غزة، وبخاصة في شمالها".

ودعا في تغريدته إلى إجراءات منها المقاطعة، بهدف وقف تلك الإبادة الجماعية شمالي غزة.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فرض الاحتلال حصارًا مُطبقًا على محافظات شمال القطاع، وشنّ عمليات قصف غير مسبوق على مناطق واسعة.

ومن جهته، قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة الطبيب منير البرش، إنّ الاحتلال يمنع إدخال المستلزمات الطبية إلى شمال غزة منذ 27 يومًا.

ونوّه البرش إلى استشهاد 4 مرضى، بينهم طفلان، نتيجة استهداف الاحتلال لمستشفى كمال عدوان، مشيرًا إلى أنّ عدد الشهداء في شمالي غزة بلغ أكثر من 1200 خلال الـ 25 يومًا الماضية.

وأضاف أنّ "الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر واستهداف مراكز الإيواء، ويستهدف المدنيين في بيت لاهيا الذين رفضوا المغادرة".

وأوضح أنّ الاحتلال يعزل المواطنين في المنطقة ويقوم بمجازر في صمت، "حيث فاجأنا بحرق منزل يحتوي على عائلة كاملة، ولم تصل الطواقم الطبية إلا بعد 18 ساعة من وقوع الحادث".

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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