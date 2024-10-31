قراءة عسكرية: ماذا يعْني استهداف المقاومة 8 آليات بيوم واحد في معارك جباليا؟

أكد الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، أنّ سحب الاحتلال اللواء 460 الذي كان يقاتل في جباليا شمالي قطاع غزّة، يعني أنه تعرض لأضرار كبيرة.

وقال الدويري في تحليل للمشهد العسكري، إنّ استهداف المقاومة 8 آليات في يوم واحد يعني أنّها أعادت بناء نفسها مجددا في المنطقة.

وأشار إلى أن منطقة مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا وما يقع إلى الغرب منها كانت تتعرض خلال 20 يومًا الماضية لهجوم من الفرقة 162 التي تتكون من ألوية "غفعاتي" و461 و401، قبل أن يتم سحب اللواء 460 قبل يومين دون إعلان أسباب.

ويرى الدويري أن جيش الاحتلال لا يسحب أي فرقة إلا عندما تتعرض لخسائر كبيرة تصل في المعركة إلى نقطة تحول تتمثل في فقدان القوة لزخم الهجوم وعجزها عن تحقيق إنجازات إضافية.

ووفقًا للدويري، فإن قوات المقاومة نجحت في إعادة البناء في هذه المنطقة مرتين في السابق، ثم بدأت ترميم نفسها من جديد من الناحية البشرية والمادية بجاهزية تتراوح بين 65 و90%.

ورجّح أن تكون المقاومة قد تحولت إلى القتال المناطقي بحيث تتولى كل قوة الدفاع عن المنطقة التابعة لها "وهو ما جعل المواجهة قوية في بيت لاهيا لأن الكتيبة المسؤولة عنها كانت الأكثر جاهزية وفق التقارير".

وأوضح الخبير العسكري، أن هذه الكتيبة لم تخض معارك كبيرة خلال الشهور الماضية، ومن ثم فهي ذات قوة قتالية عالية، وهو ما ظهر في استهدافها 8 آليات أمس الأربعاء بعد عام كامل من الحرب.

وأمس الأربعاء، أعلنت كتائب الشّهيد عز الدّين القسّام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تدمير 4 دبابات من نوع ميركافاه في مشروع بيت لاهيا.

كما أعلنت تدمير ناقلة جند من نوع "شيزاريت" و"جيب همر" وجرافة عسكرية من نوع "دي 9" قرب المقبرة الشرقية بمدينة غزة. وأكدت إيقاع جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح.

المصدر / وكالات