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كشف جديد بأسماء مستفيدي الغاز لمناطق رفح وخانيونس والوسطى 1 نوفمبر

31 أكتوبر 2024 . الساعة 08:27 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الاقتصاد عن صدور كشف جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظات خانيونس والوسطى ورفح.

ويبلغ عدد المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في هذه الكشوفات الجديدة حوالي 40000 أسرة، بمقدار 8 كيلو غاز.

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الخطوات للتحقق:

 زيارة الروابط التالية:

 - كشف رفح 1 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

   - كشف خانيونس 1 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

 - كشف الوسطى 1نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

 - التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف.

 - تحديث بياناتك: قم بتحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية، اضغط هنا 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #كشف الغاز

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