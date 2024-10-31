"اقْتحامات واعتقالات".. الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضّفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضّفة الغربيّة، تخلّلها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب غرب المدينة، وانتشرت الآليات العسكرية في عدة أحياء منها، وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت.

وشنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، عُرف من بين المواطنين: أسامة شاهين، عدي فيصل العواودة، يوسف أبو زنيد، علاء إبريوش، منذر زونة، عماد جاد الله، محسن يونس المسالمة، عايد دودين، ومعاذ خالد الفقيه.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى ومناطق في المدينة، واعتقلت عددًا من المواطنين، عُرف منهم: : أيوب يحيى اشتية من قرية سالم، ومحمد الكعبي من روجيب، الجريح ضياء باسم خطاطبة، من بيت فوريك.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس، شرقي المدينة، واعتقلت الشاب ليث سليم بعد اقتحام منزل عائلته وتفتيشه.

المصدر / وكالات