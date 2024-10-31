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3 شهداء في طولكرم والاحتلال يفرض حصاراً مُشدّدًا على مخيم نور شمس

31 أكتوبر 2024 . الساعة 07:33 بتوقيت القدس
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ارتقى 3 شهداء في مخيم نورشمس شرق مدينة طولكرم، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، واندلاع اشتباكات مُسلّحة.

وأكدت مصادر محلية، فجر اليوم الخميس استشهاد الشاب عبد العزيز محمود أبو سمن، والفتى أحمد عصام فحماوي في قصف الاحتلال على مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وذكرت المصادر أن طائرة مسيرة "إسرائيلية" قصفت ساحة مخيم نور شمس، ما أدى إلى ارتقاء الشهيدين أبو سمن وفحماوي.

وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، اقتحمت قوت خاصة "إسرائيلية" مخيم طولكرم شرق المدينة، بمركبة تكسي عمومي ومركبة (تندر)، في ساعات الليلة الماضية واغتالت بكاتم للصوت المقاوم في كتائب الشهيد عز الدين القسام في مخيم طولكرم حسام بسام يوسف ملاح (30 عاما)، من مسافة صفر بعدة رصاصات اخترقت جسده، أثناء تواجده في سوبر ماركت في شارع الخدمات القريب من مدخل المخيم.

وفجر اليوم، اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة، بين المقاومين وقوات الاحتلال، تخللها عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة في آليات الاحتلال العسكرية.

وجرفت جرافات الاحتلال محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل مخيم نور شمس، كما جرفت مداخل المحلات التجارية على طول الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم.

وفرضت قوات الاحتلال حصاراً مشدداً على مخيم نور شمس، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

كما انقطع التيار الكهربائي عن المخيم وضاحية اكتابا وأجزاءً من المدينة.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #شهداء طولكرم #طوفان الأقصى

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