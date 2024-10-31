لليوم الـ 391 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيّة التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 391 تواليًا، مرتكبًا كافة المجازر والمذابح ضدّ شعبنا، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشّهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 43,163 شهيدًا و 101,510 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التّطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزّة، وسط قصف جوي ومدفعي عنيف على مخيم جباليا الذي يتعرّض لحصار مطبق منذ 27 يومًا على التّوالي.



في مدينة وشمال القطاع، واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على عدة مناطق متفرقة في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا.

واستشهد الشاب جهاد أكرم قادوس لاعب كرة الطائرة في نادي شباب جباليا وأندية الصداقة في قصف الاحتلال على شمال غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في محيط منطقة العلمي في مخيم جباليا، بالتزامن مع إطلاق من آليات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار دون توقف قرب منطقة الخزندار والسودانية شمال غربي مدينة غزة.

في النصيرات، شنّت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات.

واستهدفت طائرات الاحتلال محيط أبراج الصالحي شمال ارض المفتي بالنصيرات،

في خانيونس، استهدف طيران الاحتلال الحربي مناطق جنوب شرق خانيونس.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية للمدينة، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات جيش الاحتلال.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين