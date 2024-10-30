 حزب الله ينشرُ تفاصيل هجومٍ مُركّب على مستوطنات شمال فلسطين المحتلة! (شاهد)

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن حزب الله، مساء اليوم الاربعاء، عن شنّه هجومًا مركباً من الصواريخ النوعيّة وسرب من المسيرات استهدفت عدة قواعد عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال في عدة مناطق شمال فلسطين المحتلة.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري، إن مجاهدي المقاومة الإسلامية، شنّوا عند الساعة 05:00 من مساء يوم الأربعاء ‌‏‌‏30-10-2024 هجوماً مركباً من الصواريخ النوعيّة وسرب من المسيرات استهدفت قاعدة عين شيمر ‌‏(قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي) شرق الخضيرة وأيضاً تجمعات العدو في معسكر ‏إلياكيم (التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية) جنوب حيفا وقاعدة شراغا شمال مدينة عكا المحتلة.

وأكد حزب الله أن المسيرات أصابت ‏أهدافها بدقة بعد أن عجز العدو عن التصدي لهذه الصواريخ والمسيرات التي حلقت لمدة من الزمن فوق ‏الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن العملية تأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏‌‏وشعبه، ‏ ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‌‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله".

وتداولت مواقع عبرية طائرة مسيّرة لحزب الله تحلق في أجواء منطقة "يوكنعام" قرب حيفا، فيما تحاول مروحية عسكرية لجيش الاحتلال ملاحقها وإسقاطها.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن الاحتلال رصد 5 طائرات مسيرة تحلق منذ 40 دقيقة، وصافرات الإنذار تدوي بشكل جنوني شمال فلسطين المحتلة

وأوضحت أن طائرات حربية ومروحيات شاركت في عملية اعتراض عدد من الطائرات المسيرة التي تسللت من لبنان إلى الجليل الغربي.

وكشفت مصادر عبرية، أن الاحتلال شوّش على نظام الملاحة العالمية GPS في"تل أبيب الكبرى"، وسط فلسطين المحتلة.

وأكدت المصادر العبرية: تضرر مبنى جراء انفجار طائرة مسيرة فيه بشكل مباشر في الخضيرة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن مستوطنين اثنين أصيبا في الخضيرة بجروح طفيفة أثناء التوجه إلى الملاجئ.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الاحتلال طارد الطائرات المسيّرات في الأجواء منذ أكثر من 40 دقيقة.

وأشار موقع "لبنون شيتح إيش" العبري، أن طائرة مسيّرة انفجرت في منطقة عين خليج حيفا، فيما سمع صوت انفجار كبير جدًا قرب باقة الغربية والخضيرة.

ونوّه موقع حدشوت بزمان العبري، إلى لان إحدى الطائرات انفجرت في منطقة يعرا بالجليل الغربي.

وعقب انتهاء الحدث الذي استمر أكثر من 40 دقيقة، فرضت الرقابة العسكرية حظرًا على الموقع الذي استهدفته طائرة مسيرة لحزب الله، مساء اليوم.