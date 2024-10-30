"ملحمة الطوفان في يومها الـ 390".. القسَّام تعلن عن سلسلة عمليات " نوعيَّة" في بيت لاهيا وجباليا

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 390 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث العمليات، أعلنت كتائب القسام، أنه وبعد عودة المجاهدين من خطوط القتال، أكدوا تدمير دبابتين من نوع"ميركفاه" بعبوة شديدة الانفجار قرب مفترق "الرزان" وعبوة برميلية قرب مفترق "السكافي" واستهداف دبابة "ميركفاه" ثالثة بقذيفة "الياسين 105" في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي بلاغ منفصل، أكدت القسام استهداف جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذيفتي "تاندوم" واستهداف جرافة صهيونية ثالثة من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في شارع "الترنس" بمخيم جباليا شمال القطاع.

كما أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تفجير ناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ" واستهداف دبابة "مركفاه3" صهيونية بعبوة "شواظ" وفور وصول طاقم الصيانة تم استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وأبلغت القسام، صباح اليوم، عن استهداف ناقلة جند من نوع "اشزاريت" بقذيفة "الياسين 105" وجيب "همر" بقذيفة مضادة للدروع وجرافة عسكرية صهيونية من نوع "D9" بعبوة أرضية شمال شرق المقبرة الشرقية شرق مدينة غزة.

ويوم أمس الثلاثاء، قتل 4 جنود وضباط “إسرائيليين”، في حدث أمني وقع في قطاع غزة الليلة الماضية، وُصف إعلام العدو بـ “الصعب للغاية”.

وأعلن موقع “حدشوت للو تسنزورا”، عن مقتل 4 جنود وضباط في “حدث أمني صعب” الليلة في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضح موقع حدشوت بزمان العبري، بأن 4 قتلى وعدد من المصابين في حادث إنفجار عبوة في مبنى كانت تنشط فيه قوات الجيش الليلة في شمال قطاع غزة، وهم: الرقيب أفيف جلبوع، الرقيب نأور حايموف، الرقيب نيسيم ميتال، النقيب يهونتان كيرن.

وأضاف، أن الضابط والجنود الذين أعلن جيش الاحتلال مقتلهم في جباليا بانفجار عبوة ناسفة من الوحدة "متعددة الأبعاد" الخاصة التي أسسها رئيس الأركان السابق أفيف كوخافي بهدف "القتال في عمق العدو" وقد قتل قائدها خلال المعارك في مستوطنات "غلاف غزة" في السابع من أكتوبر.

وأوضحت مصادر عبرية، أن تفجير مبنى بقوة عسكرية في شمالي قطاع غزة الليلة الماضية تسبب بمقتل 4 جنود وضباط وإصابة آخرين بجراح خطيرة.

ووفقًا آخر إحصائية اعترف بها الاحتلال "الإسرائيلي"، فقد سُجّل إحصائية 74 قتيلًا في صفوف قوات الجيش "الإسرائيلي" والمستوطنين وغيرهم منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال.

ويوم أمس الإثنين، نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام، اليوم الاثنين، فيديو لعملية تدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة شواظ شرق جباليا في شمال قطاع غزة، يوم الخميس الماضي.

وأظهرت المشاهد تقدم الدبابة في جباليا، قبل تفجيرها وتناثر أجزائها في مساحة واسعة بفعل قوة الانفجار.

وكانت قوات الاحتلال قد بدأت في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، ثم اجتاحتها في اليوم التالي بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة.