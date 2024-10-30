وسم (#غزَّة_الفاضحة) يكشف معاناة سكَّان القطاع ويفضح المتآمرون ضدَّهم

غزة/ صفاء سعيد:

في ظل الأزمات الإنسانية المتزايدة في غزة، انتشر وسم "#غزة_الفاضحة" ليعكس معاناة الشعب الفلسطيني ويعبر عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، ولتسليط الضوء على الفجوة بين الواقع المؤلم للمدنيين والسياسات المتبعة من قبل قادة العرب والغرب.

وكان الوسم المعبر الرئيسي عن منشورات النشطاء التي تحدثت عن كتاب "الحرب" للصحفي بوب وودورد الذي كشف تفاصيل حول المحادثات السرية بين قادة العرب والاحتلال الإسرائيلي، ومشاركتهم ودعمهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

عبد السلام منصور كتب على حسابه على الفيس بوك منشورًا:" الصحفي الأمريكي " بوب وودورد " كتب في مؤلفه الجديد والذي جاء بعنوان " الحرب "حول الحديث الذي دار بين وزير الخارجية الأمريكي بلينكن والمسؤولين الحوارات من رؤساء دول ووزراء خارجية.

"ورد في الكتاب أنّ الجميع حرّض ضد المقاومة بلا استثناء، ومنهم من حذّر الكيان، ولكنه لا يستطيع قول ذلك في العلن، والخلاصة: هل السكوت علامة القبول لما ورد في الكتاب ، أم علينا أن نقرأ رفضًا لما ورد في المحتوى، #غزة_الفاضحة.





الصحفي محمد البرعمي كتب تغريدة على موقع X:" المسلمون الان (الفِرقة التي تصنف نفسها ناجية) تحارب (الفِرق التي تراها غير ناجية) المفارقة ان من يدافع عن شرف وكرامة واطفال ونساء(الفرقة الناجية) هم(الفرق غير الناجية) #غزة_الفاضحة.

وكتب أبو نزار المنبهى من اليمن منشورًا على الفيس بوك قال فيه:" هذا هو كتاب ‎#الحرب للصحفي الأمريكي الاستقصائي "بوب وودورد"، والذي أورد فيه الكاتب محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي "بلينكين" وبين عدد من القادة العرب، ستصدم حين تكتشف أن مواقف دول مثل ‎#مصر و ‎#الأردن و ‎#الإمارات و ‎#السعودية لم يكن الصمت أو الخذلان لأهل ‎#غزة بل تجاوز ذلك إلى التآمر وتشجيع الكيان للقضاء على المقاومة !!رب أقم الساعة #غزة_الفاضحة.

صاحب حسابchibane samah كتب تغريدة على موقع X :" حت تعرفوا أن الابادة بأيدي عربية"، مستعرضًا فيها مواقف قيادات وزعماء الدول العربية من الحرب والعدوان على غزة ومشاركتهم وتأييدهم لجرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتشريد وتجويع للمواطنين في قطاع غزة".

د. حمود النوفلي من سلطنة عمان كتب تغريدة وقال فيها:" لولا الخيانة والتآمر لكنا هذا الصيف نصلي في القدس ونستمع للخطيب الشهيد #يحيى_السنوار ولكن أراد الله أن يبتلينا، حتى يرينا من هو عدونا الحقيقي الذي حال دون انتصارنا. كل ذلك ليقيض الله للأمة رجال آخرين ينتقمون لها ممن تسبب في تأخير انتصارها. القادم أجمل.#غزة_الفاضحة".

⛔حقيقة:

لولا الخيانة والتآمر لكنا هذا الصيف نصلي في القدس ونستمع للخطيب الشهيد #يحيى_السنوار

ولكن أراد الله أن يبتلينا، حتى يرينا من هو عدونا الحقيقي الذي حال دون انتصارنا.

كل ذلك ليقيض الله للأمة رجال آخرين ينتقمون لها ممن تسبب في تأخير انتصارها.

القادم أجمل.#غزة_الفاضحة — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) October 30, 2024

د. بنوبيل كتب تغريدة قال فيها:" بعد ان دعت وشجعت الكيان المحتل على الإبادة الجماعية في مراكز ايواء النازحين في غزة، وزيرة الخارجية الألمانية( بيربوك) لم تتلقى اي ترحيب حكومي عند وصولها إلى الصين في زيارة رسمية، ولم تجد الا الصحفيين في استقبالها حتى الصين اصبحت اشرف من بعض من يدعون الإنسانية".