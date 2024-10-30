كلمة مرتقبة لنعيم قاسم في أول كلمة له كأمين عام لحزب الله

يلقي نعيم قاسم أول كلمة له كأمين عام لـ”حزب الله” بعد إعلان انتخابه الثلاثاء في منصبه خلفا لحسن نصرالله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 أيلول/ سبتمبر.

وأفاد مصدر مقرب من الحزب مفضلا عدم الكشف عن هويته، عن “كلمة للأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم الأربعاء”.

وكان “حزب الله” قد أعلن، الثلاثاء، انتخاب الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً.

وجاء في بيان: “توافقت الشورى على انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله، حاملا للراية المباركة في هذه المسيرة”.

وأضاف: “نسأل المولى عزّ وجلّ تسديد سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية. ونعاهد الله تعالى، ونعاهد روح شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة السيد حسن نصر الله والشهداء، ومجاهدي المقاومة الإسلامية، وشعبنا الصامد والصابر والوفي، على العمل معا لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضَّاءة، ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار، والله غالب على أمره، إنَّ الله قويٌ عزيز”.

المصدر / وكالات