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هآرتس قالت إنها أكثر من 360 ألف دونم

إذاعة عبرية: 230 ألف دونم احترقت نتيجة نيران حزب الله

30 أكتوبر 2024 . الساعة 13:19 بتوقيت القدس
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حرائق مستمرة شمال فلسطين نتيجة نيران حزب الله

كشفت إذاعة جيش الاحتلال، عن مساحة الأراضي التي احترقت بنيران حزب الله اللبناني منذ بداية الحرب والتصعيد على الجبهة الشمالية، مقللة مما كشفته صحيفة "هآرتس" عن احتراق 360 ألف دونم.

وقالت إذاعة الجيش، اليوم الأربعاء، إنه منذ بداية الحرب، احترق حوالي 230 ألف دونم في الغابات في شمال البلاد نتيجة نيران حزب الله.

وقدرت الإذاعة العبرية التابعة للجيش نقلا عن الصندوق القومي الإسرائيلي بأن ترميم الأضرار سيستغرق 5 - 7 سنوات.

ويستهدف حزب الله المناطق الشمالية من فلسطين المحتلة بنيران صواريخه، وذلك في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على لبنان.

والرقم التي كشفت عنه إذاعة الجيش أقل ما كشفت عنه هآرتس في 6 من أكتوبر الجاري، حيث قالت أن الأضرار التي تعرضت لها الأحراش والأراضي في الشمال منذ بدء الحرب هي الأكبر منذ نحو 60 عاما.

وأشارت إلى أن نحو 340 ألف دونم من الأراضي الخضراء والأحراش والغابات في (إسرائيل) تعرضت للاحتراق خلال الحرب.

وذكرت أن عدد السياح الأجانب في المناطق الطبيعية بـ (إسرائيل) انخفض بنسبة 95% مقارنة بسنة ما قبل الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#جيش الاحتلال #احتراق أراضي #الجبهة الشمالية #الحرب على لبنان

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