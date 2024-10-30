الصّحة بغزّة: 102 شهيدًا و 287 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصْدرتْ وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزّة لليوم الـ 390 تواليًا.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 102 شهيدًا و 287 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 43,163 شهيدًا و 101,510 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين