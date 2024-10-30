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الصّحة بغزّة: 102 شهيدًا و 287 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

30 أكتوبر 2024 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
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أصْدرتْ وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزّة لليوم الـ 390 تواليًا.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 102 شهيدًا و 287 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 43,163  شهيدًا و 101,510  إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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