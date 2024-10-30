دليل شامل: تسجيل طلاب غزّة على تطبيق "مايكروسوفت تيمز" للتّعليم عن بعد

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن اعتماد تطبيق مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams كمنصة تعليمية أساسية للطلاب في قطاع غزة، وذلك استجابة للتحديات التي فرضتها حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

في هذا الدليل الشامل، سنرشدك خطوة بخطوة لكيفية إنشاء حسابك على تيمز والبدء في رحلتك التعليمية عبر الإنترنت.

لماذا مايكروسوفت تيمز؟

- منصة تعليمية متكاملة توفر بيئة تعاونية بين الطلاب والمعلمين.

- سهولة الاستخدام وواجهة بديهية.

- تتوفر على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

- تدعم مختلف الأجهزة والأنظمة التشغيلية.

خطوات التسجيل:

- تحميل التطبيق:

- قم بتنزيل تطبيق مايكروسوفت تيمز من متجر التطبيقات على جهازك (Google Play أو App Store).

- رابط مباشر لمتجر اضغط هنا

- إنشاء حساب جديد:

- اسم المستخدم: رقم هويتك متبوع بـ @moe.edu.ps.

- كلمة المرور: أول خمسة أرقام من رقم هويتك متبوعة بـ @Moe (مثال: 12345@Moe). ملاحظة هامة: حرف الـ M في كلمة المرور يجب أن يكون كبيراً.

نصائح هامة:

- الطلاب المسجلون سابقاً: يمكنكم استخدام نفس بيانات الدخول السابقة.

- في حال مواجهة أي مشكلة: تواصلوا مع إدارة مدرستكم للحصول على المساعدة.

وأخيرا ، باستخدام هذا الدليل، ستتمكن من تسجيل الدخول إلى منصة مايكروسوفت تيمز بسهولة وبدء استكشاف عالم التعلم الإلكتروني.

لا تتردد في استكشاف الميزات المختلفة التي يوفرها التطبيق، مثل الدردشة الجماعية، والمكالمات الفيديو، ومشاركة الملفات.

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