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أولمرت: عدوُّنا ليس إيران وحزب الله وحماس بل "نتنياهو" المُنعزل عن الواقع

30 أكتوبر 2024 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
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قال رئيس وزراء الاحتلال السابق ايهود أولمرت إن عدونا ليس إيران وحزب الله وحماس،  بل متطرفون "إسرائيليون" مع (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو.

وأضاف أولمرت خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية "يؤسفنا اعتماد نتنياهو على متطرفين وتغاضيه عن أفعالهم غير المقبولة".

وفي وقت سابق، دعا أولمرت "الإسرائيليين" إلى إغراق الشوارع بملايين المعارضين لمحاصرة ما وصفها بمجموعة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، والتي قالها إنها خارجة عن القانون وتقود "إسرائيل" إلى الانهيار.

وأكد أولمرت أن نتنياهو يعيش داخل فقاعة منعزلًا عن الواقع، حيث يقول لنفسه وللآخرين داخل تلك الفقاعة إنه يقاتل لأجل استمرار وجود "إسرائيل"، وإن مهمته التاريخية تتلخص في مواجهة العالم لأجل الدفاع عن "إسرائيل" ضد كل من يريد تدميرها.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أثار رئيس الوزراء السابق جدلًا واسعًا في "إسرائيل"، عقب تصريحات له عن مستقبل "إسرائيل"، حذّر فيها من إمكانية اندلاع حرب أهلية بين الدينيين والعلمانيين.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #بنيامين نتنياهو #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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