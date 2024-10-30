لازاريني: تفكيك الأونروا سيكون له تأثير كارثي وعواقب وخيمة

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، من تفكيك الأونروا وانهيارها.

وشدد لازاريني في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، اليوم الأربعاء، على أن انهيار الأونروا ستكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين، مضيفا: "تفكيك وكالة الأونروا سيكون له تأثير كارثي على الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في قطاع غزة".

وأكمل: انهيار الوكالة ستكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين.

وحث لازاريني الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات لدعم الوكالة بما يتناسب مع خطورة الوضع.

وقال لازاريني في رسالته: الوضع في غزة يتجاوز المفردات الدبلوماسية للجمعية العامة، فقد دمرت حياة الفلسطينيين بعد أكثر من عام من القصف الأكثر كثافة للسكان المدنيين منذ الحرب العالمية الثانية، وتم تقييد المساعدات الإنسانية إلى ما دون الحد الأدنى من الاحتياجات، ودُمرت المدارس والجامعات والمستشفيات وأماكن العبادة والمخابز وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والأراضي الزراعية، ويعيش الناجون في أشد أشكال الإهانة محاصرين ينتظرون الموت بالضربات الجوية أو الجوع.

وصوت "الكنيست"، يوم الاثنين، على قانون يمنع عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المناطق التي تسيطر عليها دولة الاحتلال، وينتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال 90 يوما.

المصدر / فلسطين أون لاين