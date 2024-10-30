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حالة الطقس: انخفاض على الحرارة وأمطار مرتقبة بدءا من مساء الخميس

30 أكتوبر 2024 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
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أمطار مرتقبة بدءا من مساء يوم غد الخميس

يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية.

وبحول الله تعالى، يحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أمطار مساء الخميس

أما يوم غد الخميس، يكون الجو غائما جزئياً بوجهٍ عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي بحوالي 3 درجات مئوية.

في ساعات المساء والليل يتوقع أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أمطار الجمعة

والجمعة، يستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئياً بوجهٍ عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين.

ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أمطار السبت

والسبت المقبل، يستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئياً بوجهٍ عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع بمشيئة الله اعتبارا من ساعات الظهيرة سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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