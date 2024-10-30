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تعطُّل بطاقات الائتمان في "إسرائيل" وصحف عبرية تكشف: هل تعرّضنا لهجوم "سيبراني" جديد؟

30 أكتوبر 2024 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
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قالت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، إن "إسرائيل" فتحت تحقيقًا في إمكانية وقوع في هجوم سيبراني عليها بعد تعطّل عمليات الدفع ببطاقات الائتمان صباح أمس الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة، أن شركة "شفا" (Shva) الإسرائيلية، التي توفر الاتصالات بين مختلف شركات الدفع لمعاملات بطاقات الائتمان، تعرّضت لانقطاعات ومنعت عمليات الدفع.

وذكرت، أنّ الانقطاعات بدأت في الساعة الثامنة من صباح أمس بعد أن حاولت خوادم لشركات أجنبية في الخارج تقديم خدمات الدفع في "إسرائيل" الاتصال بنظام مدفوعات "شفا"، وواجهت عطلًا في الموافقة على المعاملات في نظام بطاقات الائتمان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم بعد تحديد أي هجوم إلكتروني، وأن سبب المشكلة قد يكون عطلًا في إحدى الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات الدفع في "إسرائيل".

وعلّقت "شفا" في الوقت الحالي نشاط الشركات الأجنبية ذات الصلة ببطاقات الائتمان، وتعمل أنشطة الدفع الرئيسية (أكثر من 80%) لشركات بطاقات الائتمان الإسرائيلية "إساكارد" (Isracard) و"ماكس" (Max) و"كال" (Cal) بشكل طبيعي، كما تعمل شركة الدفع "فيريفون" (Verifone) كالمعتاد.

وتقدم شركات بطاقات الائتمان المحلية معاملاتها بمعدل يربو على 5 آلاف معاملة في الدقيقة، وقد تكون ثمة اضطرابات في الشركات التي تتابع المعاملات عبر مقدمي الخدمات خارج "إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن شفا أنها "حددت وتتعامل مع صعوبات الاتصال التي يواجهها مقدمو الخدمات المتصلون عبر الإنترنت من الخارج بنظام المدفوعات".

ومنذ بدء معركة "طوفان الأقصى"، تعرضت "إسرائيل" لهجمات مجموعات قراصنة من مختلف دول العالم، شكّل بعضها ضربات مؤلمة لـ"إسرائيل".

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #بطاقات الائتمان #الإبادة الجماعية #اقتصاد الاحتلال #طوفان الأقصى #اختراف سيبراني

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