بلديّة بيت لاهيا تُطلق نداء استغاثة عاجل لإنقاذ ما تبقّى من المدينة "المنكوبة"

أطلقتْ بلدية بيت لاهيا، اليوم الأربعاء، نداء استغاثة عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في المدينة "المنكوبة" التي تتعرض للقتل والإبادة الجماعية والحصار المُطبق على شمال قطاع غزّة.

وقالت البلدية في تصريح صحافي، إنّ المدينة أصبحت بلا طعام ولا مياه، ولا مستشفيات ولا أطباء، ولا خدمات واتصالات، ولا إسعاف مدني.

وطالبت المجتمع الدولي وكافة المنظمات العربية والدولية والإنسانية بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف الإبادة الجماعية في شمال قطاع غـــــزّة ومدينة بيت لاهيا.

كما طالبت بفتح ممر آمن لإدخال كافة المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لإنقاذ المنظومة الصحية والخدماتية.

وناشدتْ البلدية بضرورة إدخال معدات الدفاع المدني والإسعافات لمدينة بيت لاهيا للعمل على انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض ، لا سيما بعد ارتكاب الاحتلال لعدد من المجازر بحق المواطنين في المدينة والتي كان آخرها مجزرة آل أبو شدق والمصري ومجزرة آل أبو نصر في مشروع بيت لاهيا، حيث ما زال عدد كبير من الشهداء تحث الأنقاض.

وأمس الثلاثاء، استشهد 109 فلسطينيين، بينهم 25 طفلا، في مجزرتين بقصف الاحتلال مبنى سكنيا لعائلة أبو نصر، ومنزلًا مأهولًا بالسكان يعود لعائلة اللوح في محيط مسجد سليم أبو مسلم بمدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الدّفاع المدني عن توقف كامل لعمله في شمال قطاع غزّة، محذرًا من أن الوضع الإنساني أصبح كارثياً، حيث يفتقر المواطنون المتواجدون هناك إلى الخدمات الإنسانية الأساسية.

المصدر / فلسطين أون لاين