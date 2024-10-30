ما السّلاح الذي استخدمته القسّام في كمين جباليا؟ تحقيق "إسرائيلي" يكشفُ تفاصيل جديدة

كشفت القناة 14 العبرية، أن التّحقيقات الأولية بمقتل 4 جنود في معارك جباليا، تُشير إلى أنّهم قُتلوا بعبوة ناسفة من مخلّفات السّلاح التي تركها جيش الاحتلال.

وقال الاحتلال إن القتلى هم نقيب و ثلاثة رقباء، من الوحدة متعددة الأبعاد 888 المعروفة بوحدة "الأشباح"، وهي قوة شكلت لتنفيذ مهام خاصة، وتمتلك وسائل تقنية خلال القتال.

وقالت مصادر عبرية، إنّ مبنى انفجرَ بقوة عسكرية في شمالي قطاع غزة الليلة الماضية تسبب بمقتل 4 جنود وضباط وإصابة آخرين بجراح خطيرة.

ونشرتْ القناة 13 العبرية، تفاصيل حادثة جباليا التي قتل فيها 4 جنود، وقالت، إن "قوة خاصة كانت تعمل داخل مبنى في جباليا شمال قطاع غزة لتفتيشه".

وأضافت القناة العبرية، أنه "عندما صعدت القوّة إلى الطابق الثاني، انفجرت عبوة ناسفة لم يلاحظها الجنود، ويستمر التحقيق في الحادث الخطير".

ومن جهته، أعلن لمتحدث باسم "جيش الاحتلال"، عن مقتل 4 ضباط وجنود "إسرائيليين" وإصابة خامس بجروح خطيرة في معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ووفقًا لإعلانات جيش الاحتلال، فقد سُجل 79 قتيلًا في صفوف قوات الاحتلال والمستوطنين وغيرهم (وفق الإعلانات الرسمية) منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال.

ويُشار إلى أنّ كتائب القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أعلنت عن تفجير عبوات بجيش الاحتلال تم تصنعيها من بقايا الصواريخ التي لم تنفجر في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين