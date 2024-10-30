فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

النرويج ستقدم مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن حظر "الأونروا"

بلديّة بيت لاهيا تُطلق نداء استغاثة عاجل لإنقاذ ما تبقّى من المدينة "المنكوبة"

ما السّلاح الذي استخدمته القسّام في كمين جباليا؟ تحقيق "إسرائيلي" يكشفُ تفاصيل جديدة

مدير مستشفى كمال عدوان يُناشد بضرورة إرسال وفود جراحيّة ومُستلزمات طبيّة

المُقاومة العراقيّة تقصفُ هدفًا "حيويًا" للاحتلال شمال فلسطين المحتلّة

الاحتلال يقتحم عدّة بلدات في الضّفة الغربية ويشنُّ حملة اعتقالات

في يومها الـ 390.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة

"ملحمة الطوفان في يومها الـ 389".. القسام تبث مشاهد لاستهداف دبابة "ميركافاة" شرق جباليا

إلغاء الموسم الرياضي بالضفة للعام الثاني بسبب الحرب على غزة

أين ذهب الحراك الطلابي الأمريكي والاوروبي؟

المُقاومة العراقيّة تقصفُ هدفًا "حيويًا" للاحتلال شمال فلسطين المحتلّة

30 أكتوبر 2024 . الساعة 07:58 بتوقيت القدس
...

أعلنتْ المقاومة الإسلامية في العراق، فجر الأربعاء، قصفها هدفًا حيويًا في شمال فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيَّر.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيان لها، إن "مجاهديها هاجموا هدفاً حيوياً في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأكدت أن العملية تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر.

وشدّدت المقاومة الإسلامية على استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء، بوتيرة متصاعدة.

وفجر الإثنين، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مهاجمة هدف عسكري "إسرائيلي" شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسيّر.

وقالت المقاومة في بيان، إن مقاتليها في العراق هاجموا هدفاً عسكرياً في شمال الاراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير.

 

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #محور المقاومة #طوفان الأقصى #المقاومة الإسلامية العراقية #قصف شمال فلسطين المحتلة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة