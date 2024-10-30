المُقاومة العراقيّة تقصفُ هدفًا "حيويًا" للاحتلال شمال فلسطين المحتلّة

أعلنتْ المقاومة الإسلامية في العراق، فجر الأربعاء، قصفها هدفًا حيويًا في شمال فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيَّر.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيان لها، إن "مجاهديها هاجموا هدفاً حيوياً في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأكدت أن العملية تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر.

وشدّدت المقاومة الإسلامية على استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء، بوتيرة متصاعدة.

وفجر الإثنين، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مهاجمة هدف عسكري "إسرائيلي" شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسيّر.

وقالت المقاومة في بيان، إن مقاتليها في العراق هاجموا هدفاً عسكرياً في شمال الاراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير.





المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات