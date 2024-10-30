الاحتلال يقتحم عدّة بلدات في الضّفة الغربية ويشنُّ حملة اعتقالات

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومُداهمات في مدن وقرى الضّفة الغربية، تخلّلها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في القدس المحتلة، جدّدت قوات الاحتلال اقتحام حي رأس شحادة بمخيم شعفاط شمال المدينة.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال شركة الخليج للصرافة برام الله، وعلّق لافتة على أبوابها تتضمن أمراً عسكريا بإغلاقها.

في نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة بلاطة البلد ومخيم بلاطة، شرق نابلس، فيما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص في مخيم بلاطة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا بعد دهم منزله في حي نزال بالمدينة.

ونصبت قوات الاحتلال، حاجزًا عسكريًا عند مدخل مدينة قلقيلية الشرقي، وأوقفت مركبات المواطنين، وأعاقت حركتهم من المدينة وإليها، ودققت في هوياتهم الشخصية، وأطلقت القنابل الصوتية، ما تسبب في أزمة مرورية.

وأطلقت قنابل الصوت وسط سوق المدينة، فيما نشرت قناصتها في شوارع قلقيلية.

وفي مدينة البيرة، داهمت قوات الاحتلال شركة الخليج للصرافة في حي البالوع، وعلقت على مدخلها أمرًا بمنع العمل، حيث تعرضت الشركة وفروعها بالضفة لعدة مداهمات سابقة.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمرو اخليل من بلدة بيت أمر، بعد توقيفه على حاجز جبع، فيما اندلعت مواجهات في عدّة مناطق.

واقتحم الاحتلال بلدة تفوح غرب الخليل، فيما تعرض شبان للتنكيل والشبح في حارة جابر وسط الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات