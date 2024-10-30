في يومها الـ 390.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 390 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة التي يشنّها على قطاع غزّة، مُرتكبًا أفظع المجازر ومخلفًا عشرات الآلاف من الشّهداء والجرحى والمفقودين.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التّطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزّة، وسط قصف جوي ومدفعي عنيف على مخيم جباليا الذي يتعرّض لحصار مطبق منذ 26 يومًا على التّوالي.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أفادت مصادر طبية بأنه خلال الحصار المطبق على شمال قطاع غزة، استشهد أكثر من 1000 فلسطيني، وأصيب الآلاف، عدا عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض، واعتقال المئات من المواطنين.

وشن طيران الاحتلال غارة على أرض حلاوة في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرقي المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط المجمع الإسلامي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.



في خانيونس، ارتقى 3 شهداء من عائلة الفرا، بينهم طفلة وامرأة، في قصف صهيوني استهدف منزلًا في منطقة الشيخ ناصر، شرقي مدينة خان يونس.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة الأهرامات، شمال غرب خانيونس.

في المحافظة الوسطى، ارتقى 3 شهداء في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين، في منطقة البصة شمال غرب دير البلح.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وسط قصف وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية، وسماع انفجارات ضخمة تسمع ناجمة عن نسف الاحتلال لمنازل المواطنين غربي المخيم.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة خلف مسجد معاذ أبو جبل وفي أرض اللوح شمال مخيم النصيرات.

في رفح، أُصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعي استهدف منزلًا في مواصي مدينة رفح، فيما واصلت آليات الاحتلال استهداف خيام النازحين في المواصي.

المصدر / فلسطين أون لاين