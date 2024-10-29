إلغاء الموسم الرياضي بالضفة للعام الثاني بسبب الحرب على غزة

رام الله/ فلسطين أون لاين:

ألغى اتحاد كرة القدم بطولة الدوري العام بدرجاته المختلفة بالضفة الغربية المحتلة للموسم الثاني تواليا، بسبب الحرب الصهيونية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وغادر عدد كبير من اللاعبين أرض الوطن، وتوجهوا للعب في الدوريات العربية والآسيوية، معظمهم انتقل للدوري الليبي والأردني.

وجمدت جميع الأنشطة الرياضية والبطولات الرسمية المختلفة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي 2023، بسبب الأحداث الجارية في غزة، حيث لم يجرى أي نشاط رسمي في جميع الألعاب منذ ذلك التاريخ.

وتشير آخر إحصاءات آثار العدوان الحالي على قطاع غزة، إلى استشهاد أكثر من 450 رياضياً فلسطينياً، وتدمير أكثر من 70% من المنشآت الرياضيّة، واعتقال عشرات الرياضيين، بينما حول الاحتلال بعض الملاعب لمراكز تحقيق واعتقال ميداني،كما واستعرض قواته داخل تلك الملاعب.