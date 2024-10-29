أبو حسنة لـ"فلسطين أون لاين": حظر (أونروا) يزعزع استقرار المنطقة

خانيونس/ تامر قشطة:

وصف المتحدث الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الدكتور عدنان أو حسنة، قرار (إسرائيل) حظر الـ(أونروا) بـ"الخطير والغير مسبوق".

وقال أبو حسنة لموقع "فلسطين أون لاين"، اليوم الثلاثاء، إن القانون الإسرائيلي الجديد، يشكل سابقة خطيرة في حق منظمة دولية أُنشئت بقرار من الأمم المتحدة، ويزعزع استقرار المنطقة.

وأضاف أن "هذا القانون المُجحف يُعد ضربة كبيرة بحق النظام العالمي المتعدد الأطراف، وسيكون له تبعات وآثار مدمرة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة".

وأوضح أن هذا القانون سيكون له "تبعات سياسية وقانونية وإنسانية، باعتبار أن الـ(أونروا) هي الجسم الوحيد القادر على تقديم الخدمات الإنسانية، وهي بمثابة شريان الحياة لقطاع غزة وللاجئين الفلسطينيين".

وأشار إلى أن تطبيق هذا القانون سيكون له نتائج وخيمة، وسيحرم مئات الآلاف من الفلسطينيين من الحصول على خدمات الصحة والتعليم.

وشدد أبو حسنة على أن وجود الـ(أونروا) هو عامل استقرار إقليمي في المنطقة، وهذا القرار يستهدف ضرب هذا العامل ما يؤدي إلى نتائج كارثية.

وكانت ما تسمى بلجنة الخارجية والأمن بالكنيست صدقت في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل هذه الوكالة الأممية، وهو ما مهد الطريق لإحالته إلى التصويت أمس الاثنين، بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونًا نافذًا.

ووفق مشروع القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ(أونروا) بالعمل في (إسرائيل)، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

المصدر / فلسطين أون لاين