أكثر من 1000 كاتب يُقاطعون المؤسسات الثّقافية "الإسرائيلية"

وقّع أكثر من 1000 كاتب وشخصية في صناعة النشر على رسالة تعلن مقاطعة المؤسسات الثقافية "الإسرائيلية"، وذلك في إطار حملة نظمها مهرجان فلسطين للأدب.

من بين الموقعين، تبرز أسماء كُتّاب بارزين مثل سالي روني (إيرلندية) وراشيل كوشنر (أمريكية) وأرونداتي روي (هندية)، الذين يعتبرون هذه المؤسسات مشاركة في انتهاكات حقوق الفلسطينيين.

تشير الرسالة، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، إلى أن هذه المؤسسات تعمل غالبًا بالتعاون مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتساهم في إخفاء وتبرير الاحتلال والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون لعقود.

وأكد الموقعون على مسؤوليتهم في تحدي هذه المؤسسات وعدم التعاون معها.

كما ورد في الرسالة أن الانخراط مع المؤسسات الإسرائيلية دون التحقق من علاقاتها بالاحتلال هو أمر غير أخلاقي. واستندت الرسالة إلى تجارب سابقة، حيث قاطع العديد من الكتاب المؤسسات الثقافية خلال فترة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، مما يعزز من موقفهم الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن سالي روني كانت قد رفضت سابقًا بيع حقوق ترجمة روايتها إلى العبرية، مما يبرز التزامها بالقضية الفلسطينية.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين