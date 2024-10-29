حماس تهنئ قيادة "حزب الله" بانتخاب سماحة الشّيخ نعيم قاسم أمينًا عامً للحزب

باركتْ حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للإخوة في حزب الله في لبنان الشقيق، انتخابَ سماحة الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً للحزب، خلفاً للأمين العام الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله الذي عاش مجاهدًا واستشهد مجاهدا على طريق القدس.

وقالت حماس في بيان صحفي، إننا "نعتبر هذا الانتخاب دليل تعافي الحزب من الاستهدافات التي تعرضت لها الهيئات القيادية".

وأكدت وقوفها إلى جانب القيادة الجديدة للحزب، سائلةً الله أن يعينها على مواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة، وأن يوفق سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، وأن يحفظه ويسدد خطاه في قيادة حزب الله والمقاومة الإسلامية في مواجهة العدو الصهيوني وأطماعه الاستعمارية في لبنان وفلسطين والمنطقة.

وأعلن حزب الله اللبناني، ظهر اليوم الثلاثاء، انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا للحزب، وخلفًا للشهيد القائد حسن نصر الله.

المصدر / فلسطين أون لاين