فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقرير: 4 أدلة تُثبت دعم ألمانيا للإبادة الجماعيّة في غزّة

حماس تهنئ قيادة "حزب الله" بانتخاب سماحة الشّيخ نعيم قاسم أمينًا عامً للحزب

طبيبٌ بريطانيّ يكشفُ عن مشاهد مروّعة داخل مستشفيات غزّة

المكتب الحكومي: الاحتلال كان يعلم أن العمارة السّكنية في "بيت لاهيا" يسكُنها عشرات النّازحين

زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يحذّر من ارتفاع عدد قتلى "جيش الاحتلال"

القوّات المُسلّحة اليمنية تستهدفُ "المنطقةَ الصّناعيّة" جنوب فلسطين المُحتلّة

حماس: مجزرةُ الاحتلال في بيت لاهيا تعتبر وصمة عار وفشل للهياكل الأممية والدولية

"حزب الله" يُعلن سماحة الشّيخ نعيم قاسم أمينًا عامًا للحزب.. ماذا نعرفُ عنه؟

مقتل جنود وضبّاط "إسرائيليين" في حدث أمني "صعب" بمعارك جباليا وهذا "ما سُمح بنشره"

"لن نعودَ حتى تُنفّذ شروطُنا".. أطباء "إسرائيليون" يُعلنون توقّفهم عن أداء خدماتهم في المستشفيات

"93 شهيداً وأكثر من 40 مفقوداً في المذبحة الدّامية"

المكتب الحكومي: الاحتلال كان يعلم أن العمارة السّكنية في "بيت لاهيا" يسكُنها عشرات النّازحين

29 أكتوبر 2024 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
...

*جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مذبحة فظيعة بقصف عمارة سكنية ببيت لاهيا فيها أكثر من 200 مدني استشهد منهم 93 شهيدا وأكثر من 40 مفقودا وعشرات الإصابات*

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مذبحة فظيعة ومروّعة حيث قصف عمارة سكنية تعود لعائلة "أبو النصر" مكونةً من خمسة طوابق، ويتواجد فيها أكثر من 200 مدني استشهد منهم 93 شهيداً وأكثر من 40 مفقوداً ووجود عشرات الإصابات.

وأكد المكتب الحكومي، أنّ جيش الاحتلال كان يعلم أن هذه العمارة السكنية فيها العشرات من المدنيين النازحين وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية.

وأشار إلى أنّ هذه الجريمة الجديدة تأتي بالتزامن مع خطة الاحتلال "الإسرائيلي" بإسقاط المنظومة الصحية في محافظة شمال قطاع غزة وتدمير المستشفيات الأربعة وإخراجها عن الخدمة، وكذلك بالتزامن مع منع الاحتلال لإدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية وبشكل فوري وعاجل بإدخال وفود طبية جراحية بالاضافة لمركبات إسعاف ودفاع مدني إلى محافظة شمال قطاع غزة قبل فوات الأوان.

وأدانَ ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المذبحة الجديدة ضد المدنيين والأطفال والنساء وقتله حتى الآن 93 شهيداً، مطالبًا كل دول العالم بإدانة هذه المذبحة المروعة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ كامل المسؤولية عن استمرار حرب التطهير العرقي وحرب الاستئصال وجريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" بكل الوسائل والطرق لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة ووقف الحرب ضد الأطفال وضد النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #مجزرة بيت لاهيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة