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"الجيش يُخْفي العدد الحقيقي للقتلى"

زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يحذّر من ارتفاع عدد قتلى "جيش الاحتلال"

29 أكتوبر 2024 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
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حذّر زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يائير لابيد من أن عدد قتلى الجيش سيستمر في الارتفاع وسط استمرار الهجمات "الإسرائيلية" في قطاع غزة ولبنان.

وقال لابيد في مقابلة مع القناة 12 العبرية، التي بثت مساء الاثنين: "أُصيب 11,000 جندي وقُتل 890 آخرين منذ 7 أكتوبر 2023".

وتُظهر الأرقام العسكرية الصادرة عن الجيش أن 772 جنديًا قتلوا وأُصيب حوالي 5,100 منذ اندلاع الحرب في غزة العام الماضي.

وأكد زعيم المعارضة أن الجيش يخفي العدد الحقيقي للقتلى في حروب غزة ولبنان.

وقال لابيد: "هناك حدود لما يمكننا قبوله من الحقائق البديلة"، مؤكدًا أن أرقامه حول "ضحايا الجيش صحيحة".

وحذّر من أن عدد الجنود القتلى والمصابين في الحروب الحالية سيستمر في الارتفاع إذا لم تفعل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "شيئًا".

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #قتلى الاحتلال #طوفان الأقصى #معارك لبنان

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