القوّات المُسلّحة اليمنية تستهدفُ "المنطقةَ الصّناعيّة" جنوب فلسطين المُحتلّة

أعلنت القوات المُسلّحة اليمنيّة، اليوم الثلاثاء، أنّ سلاح الجو المُسير نفّذ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتِ المنطقةَ الصناعيةَ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ عسقلانَ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلة.

وقالت القوات اليمنية في بيان عسكري، إنّها تمكنت من تنفيذ العملية العسكرية بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ، ونجحت في تحقيق أهدافها.

وأكدت أن العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتينِ الفلسطينيةِ واللبنانية.

وشدّدت على أنّها ستواصل عملياتِها العسكريةَ، ولن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان.